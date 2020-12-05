Завершился поединок немецкой Бундеслиги.
getty images
05 декабря 2020, 18:35
Вольфсбург в рамках поединка десятого тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Кельну и сыграл вничью.
"Волкам" пришлось дважды отыгрываться по ходу поединка, но свой балл они все-таки набрали.
Кельн — Вольфсбург 2:2
Голы: Тильманн, 18, Дуда, 43 — Арнольд, 29, Вегхорст, 47
Кельн: Т. Хорн — Хорн, Борнаув, Честич, Вольф (Шмитц, 88), Якобс — Схири, Озджан (Дрекслер, 39), Реджбечай (Андерссон, 88), Дуда — Тильманн.
Вольфсбург: Кастельс — Баку, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 76) - Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Филипп (Гинчек, 68) — Вегорст.
Предупреждение: Отавио