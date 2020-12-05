Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и РБ Лейпциг.

В центральном поединке десятого тура чемпионата Германии сыграют Бавария и РБ Лейпциг. Место в центре обороны мюнхенцев займет Зюле, который заменит травмированного Эрнандеса.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Зюле, Алаба — Горецка, Мартинес — Сане, Мюллер, Коман — Левандовски.



Запасные: Нюбель, Гнабри, Коста, Чупо-Мотинг, Сарр, Рока, Ньянзу, Ричардс, Мусиала.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Упамекано, Анхелиньо — Айдара, Адамс, Забитцер, Клюйверт — Форсберг, Нкунку.



Запасные: Мартинес, Орбан, Поульсен, Серлот, Самарджич, Халстенберг, Ольмо, Борковски, Кампль.

Матч Бавария — РБ Лейпциг начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.