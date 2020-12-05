Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют мюнхенская Бавария и РБ Лейпциг.
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05 декабря 2020, 18:59
В центральном поединке десятого тура чемпионата Германии сыграют Бавария и РБ Лейпциг. Место в центре обороны мюнхенцев займет Зюле, который заменит травмированного Эрнандеса.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Зюле, Алаба — Горецка, Мартинес — Сане, Мюллер, Коман — Левандовски.
Запасные: Нюбель, Гнабри, Коста, Чупо-Мотинг, Сарр, Рока, Ньянзу, Ричардс, Мусиала.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Упамекано, Анхелиньо — Айдара, Адамс, Забитцер, Клюйверт — Форсберг, Нкунку.
Запасные: Мартинес, Орбан, Поульсен, Серлот, Самарджич, Халстенберг, Ольмо, Борковски, Кампль.
Матч Бавария — РБ Лейпциг начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.