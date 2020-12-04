Германия

Поляк поблагодарил Баварию за отличный сезон.

Нападающий сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовски прокомментировал отмену Золотого мяча в 2020 году.

"Почему-то кто-то решил, что в этом году Золотого мяча не будет. Может быть они приняли это решение слишком рано, ведь остальные трофеи вручаются. Многие тренеры журналисты и другие знают что я провел свой лучший сезон.

Потрясающе то, чего добилась Бавария. Все это видели. Все эти трофеи — нечто потрясающее. Но каждая индивидуальная награда принадлежит всей команде", — сказал Левандовски в интервью Daily Mail.

Отметим, что в минувшем сезоне Левандовски сумел сыграть за 46 матчей за Баварию во всех турнирах, в которых забил 55 голов.

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