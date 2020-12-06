В поединке 10-го тура чемпионата Германии Байер на выезде одолел Шальке, забив три безответных гола.

Леверкузенцы сумели подняться на второе место в турнирной таблице, а "кобальтовые" единолично занимают последнюю позицию.

Шальке — Байер 0:3

Голы: Тиау, 10 (автогол), Баумгартлингер, 67, Шик, 78

Шальке: Лангер — Тиау, Стамбули, Кабак — Скжибски (Боздоган 83), Бужеллаб (Хоппе, 64), Маскарель, Очипка (Менжил, 83), Сердар — Раман, Ут

Байер: Градецки — Сингравен, Драгович, Та, Бендер (Вайзер, 83) — Амири, Баумгартлингер, Вирц (Тапсоба, 73) — Диаби, Шик (Бельараби, 79), Бэйли

Предупреждения: Ут, Хоппе — Драгович, Та, Синкгравен