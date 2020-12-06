Завершился матч 10-го тура Бундеслиги.
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06 декабря 2020, 20:52
В поединке 10-го тура чемпионата Германии Байер на выезде одолел Шальке, забив три безответных гола.
Леверкузенцы сумели подняться на второе место в турнирной таблице, а "кобальтовые" единолично занимают последнюю позицию.
Шальке — Байер 0:3
Голы: Тиау, 10 (автогол), Баумгартлингер, 67, Шик, 78
Шальке: Лангер — Тиау, Стамбули, Кабак — Скжибски (Боздоган 83), Бужеллаб (Хоппе, 64), Маскарель, Очипка (Менжил, 83), Сердар — Раман, Ут
Байер: Градецки — Сингравен, Драгович, Та, Бендер (Вайзер, 83) — Амири, Баумгартлингер, Вирц (Тапсоба, 73) — Диаби, Шик (Бельараби, 79), Бэйли
Предупреждения: Ут, Хоппе — Драгович, Та, Синкгравен