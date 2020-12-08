Германия

Вратарь Баварии стал третьим, кому удавалось пять раз становиться обладателем данной премии.

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер стал лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Нойер стал третьим в истории (с 1987 года) вратарем, кому удалось пять раз получить данное звание за свою карьеру. До стража ворот Баварии таким достижением отмечались испанец Икер Касильяс (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) и итальянец Джанлуиджи Буффон (2003, 2004, 2006, 2007, 2017).

Позади Мануэля (320 очков) в рейтинге расположились вратари мадридского Атлетико Ян Облак (40 баллов) и английского Ливерпуля Алиссон Беккер (30).

На счету голкипера Баварии в прошлом и текущем сезонах оказались все национальные трофеи (Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии), а также победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В предыдущие разы немец появлялся в числе лауреатов данной премии в 2013-м, 2014-м, 2015-м и 2016-м годах.

В расширенный список попали также голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа (15), Марк-Андре тер Штеген из Барселоны (10), Каспер Шмайхель из Лестера, Кейлор Навас из ПСЖ и Самир Ханданович из миланского Интера (по 5 баллов).

Напомним, что ранее Нойера признало лучшим голкипером года издание ESPN.