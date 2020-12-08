Германия

Скандально известный агент прошелся с критикой по трансферной политике Манчестер Юнайтде, не забыв похвалить собственного футболиста.

Известный футбольный агент Мина Райола считает, что английский Манчестер Юнайтед допустил серьезную ошибку, не доведя до логического завершения переговоры с его футболистом, норвежским нападающим Эрлингом Холандом, который теперь "счастлив в Боруссии Дортмунд". Слова агента приводит испанское издание AS.

Также, Райола сравнил ситуацию с игроком "шмелей" с переходом бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, права на которого также принадлежат ему, в стан миланского Интера. При этом, агент выразил мнение, что Холанда, как и шведского форварда Златана Ибрагимовича в юности, мотивируют спортивные достижения, а не финансовые возможности.

"Солскьяер — хороший парень, но он ошибся, когда сказал, что Эрлинг похож на Лукаку — было бы лучше, если бы он подумал о том, чтобы найти способ заставить Погба прогрессировать, а не говорить о Холанде, — сослался агент футболистов на предыдущий комментарий наставника Манчестер Юнайтед, в котором Оле-Гуннар попытался сравнить между собой двух форвардов.

"Эрлинг похож на картину — продолжил Райола, — он похож на картину "Крик" авторства Мунка, потому что он вызывает страх у защитников. Он позвонил мне после замены на 85 минуте против Герты: он забил четыре гола, он хотел забить еще один. Он был в ярости! Он хочет быть лучшим, даже если играет в шашки".

Слухи тесно связывали Эрлинга Холанда был связан с Манчестер Юнайтед до того, как решил присоединиться к Боруссии Дортмунд в первый день 2020 года, подписав первоначальный контракт со сроком завершения в конце июня 2024 года. Однако в соглашении прописана сумма отступных, поэтому крупные клубы продолжают охоту за футболистов. В частности, активен в этом плане мадридский Реал.

"Я не могу говорить о пункте о клаусуле Холанда, — сказал Райола, — Ходят слухи, что Реал Мадрид хочет его выкупить, но для меня это не новость. Сейчас, но он очень доволен быть вместе с Боруссией Дортмунд. Эрлинг хочет выиграть Лигу чемпионов. Когда он уйдет из клуба, это будет сделано из-за его амбиций, а не из-за денег".

В ближайшем матче дортмундской Боруссии против санкт-петербургского Зенита в рамках шестого тура Лиги чемпионов, которая состоится во вторник, 8 декабря, в 19:55 по киевскому времени, за игрой норвежца наблюдать не удастся — Холанд повредил бедро.