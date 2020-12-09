Германия

Футболист, похоже таки, покинет Германию.

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба уже в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как сообщает издание Bild, агент игрока готов начать переговоры с четырьмя клубами: Челси, Реалом, ПСЖ и Барселоной.

Сам футболист не против продолжить свою карьеру в одном из этих клубов и готов покинуть Германию.

Нынешний контракт австрийца с Баварией действует до лета 2021 года и продлевать его он, по всей видимости, не собирается.

В текущем сезоне Давид провел за мюнхенцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

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