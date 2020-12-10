Германия

Сага вокруг австрийца продолжает набирать обороты.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что защитник команды Давид Алаба может продлить контракт с клубом.

"Каждая команда правильно думает об усилении себя. В этой ситуации это нормально, что ведущие клубы думают об Алабе.

Теперь он должен принять решение, и, возможно, он сменит команду. А может, он передумает и останется в Баварии. Посмотрим", — сказал Румменигге Tuttosport.

Ранее сообщалось, что агент австрийского футболиста ведет переговоры с четырьмя клубами.