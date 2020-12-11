Германия

Дубль Воута Вегхорста принес "волкам" непростые три очка.

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург принимал на своем поле Айнтрахт из Франкфурта.

Команды обменялись реализованными пенальти и, казалось, финальный свисток зафиксирует ничью, однако в конечном итоге победу удалось одержать Вольфсбургу.

На 88-й минуте Воут Вегхорст, который до этого сравнял счет точным ударом с "точки", принес "волкам" волевые три очка.

Вольфсбург - Айнтрахт 2:1

Голы: Вегхорст, 76 (пен), 88 — Дост, 63 (пен).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссильйон, Арнольд, Шлагер, Брекало (Бялек, 70), Филипп (Клаус, 90), Баку (Виллиам, 90), Вегорст.

Айнтрахт: Трапп, Дурм (да Кошта, 85), Абрахам, Хинтереггер, Ндика, Костич, Роде (Баркок, 85), Ильзанкер (Юнес, 90), Соу, Камада, Дост.

Предупреждения: Лакруа, Брекало, Брукс, Шлагер, Вегхорст - Ндика, Дост