Германия

Менеджер Боруссии Д прокомментировал матч против "швабов".

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр прокомментировал результат поединка Бундеслиги против Штутгарта (1:5).

"Это была катастрофа. Это было плохо. Мы не могли бороться за мяч. Мы совершили слишком много серьезных ошибок. Это трудно объяснить. Если вы не умеете выигрывать мяч, я имею в виду всю команду, тогда у вас проблемы.

Штутгарт играл хорошо, но мы играли очень и очень плохо. Это не годится. Штутгарт играл хорошо в первом тайме, но мы сделали счет 1:1.

Тем не менее, мы хотели добиться большего во втором тайме, но на поле мы так и не вышли", — приводит слова Фавра Goal.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Боруссией Д и Штутгартом.