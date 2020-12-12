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Боруссия Д - Штутгарт, getty images
12 декабря 2020, 23:38
Поединок 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия принимала на своем поле Штутгарт, завершился разгромом хозяев.
Команда Фавра обменялась голами в первой половине игры, но пропустила четыре мяча после перерыва.
Обзор матча:
Боруссия Д — Штутгарт 1:5
Голы: Рейна 39 – Вамангитука 26 (пен.), 52, Ферстер 60, Кулибали 63, Гонсалес 90+1
Боруссия Д: Бюрки – Джан (Рейньер 59), Хуммельс, Аканджи (Загаду 86) – Морей, Беллингем (Шульц 65), Витцель, Геррейру (Мукоко 86) – Санчо (Брандт 86), Рейна – Ройс
Штутгарт: Кобель – Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель 88) – Эндо – Соса, Мангаля, Ферстер (Эглофф 77), Вамангитука (Массимо 67) – Кулибали (Гонсалес 67), Климович (Чурлинов 88)
Предупреждения: Джан 26, Морей 66 – Мавропанос 28, Эндо 40, Вамангитука 50