Германия

Наставник мюнхенской Баварии подвел итоги противостоянию его команды против Унион Берлин.

В одиннадцатом туре немецкой Бундеслиги действующий чемпион страны, мюнхенская Бавария, в очередной раз допустил осечку на старте сезона, сыграв вничью в гостевом матче против Унион Берлин (1:1). Этот результат позволил РБ Лейпциг сравняться по набранным очкам с "Красной машиной", которая продолжает оставаться лидером чемпионской гонки.

Унион — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик в своем послематчевом интервью отреагировал на данный результат следующим образом: "Старт поединка у нас не получился. Мы не смогли войти в игру должным образом. Глупо спорить с тем, что нам необходимо было лучше сыграть в защите в эпизоде с пропущенным голом (на 4-й минуте от Промеля — ред.). Если уже первый удар в створ завершается голом, это значит, что у команды нет уверенности в своих действиях".

"Мы играли со страхом допустить ошибку, посылая мячи верхом. Меня такая игра не устраивала. Мы обсудили данную ситуацию вместе с командой во время перерыва. Нам необходимо было стать злее во втором тайме, и наконец-то начать создавать большинство".

"Вторая половина меня устроила больше. Мы определенно можем и должны играть лучше. Наша идея — оказать давление на соперника. Сегодня мы не смогли реализовать это так, как мы планировали. Это будет непростой сезон, что было известно нам заранее. Теперь мы должны убедиться, что мы извлекаем из ситуации правильные выводы и улучшаем свою игру", — подытожил немецкий специалист.

В следующем туре мюнхенская Бавария проведет домашний поединок против Вольфсбурга.