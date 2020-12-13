Бавария в поединке одиннадцатого тура чемпионата Германии гостила у Униона и потеряла очки, сыграв вничью.

Мюнхенцы смогли лишь сравнять счет во втором тайме после быстрого гола берлинцев.

Обзор матча:

Унион — Бавария 1:1
Голы: Промель, 4 — Левандовски, 67

Унион: Люте — Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц — Грисбек (Рюэрсон, 71), Премель, Беккер, Ингвартсен (Тойхерт, 36) — Авонийи (Гентнер, 90), Бюльтер (Эндо, 71).

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горетцка (Толиссо, 76), Мусиала (Сане, 63), Мюллер — Гнабри (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Коман.

Предупреждения: Кнохе, Промель, Бекер — Дэвис, Гнабри