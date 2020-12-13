Германия

Швейцарский специалист покинул пост главного тренера "шмелей".

Боруссия Дортмунд в своем официальном Twitter-аккаунте объявила об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера первой команды.

Причиной данного решения руководства "шмелей" стали неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге, в частности последнее разгромное поражение Штутгарту со счетом 1:5.

Клуб поблагодарил Люсьена за его преданность делу и пожелал ему успехов в будущем.

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Напомним, что после 11 туров дортмундская Боруссия имеет в своем активе 19 очков и занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом, в Лиге чемпионов "шмели" без особых проблем прошли групповой этап в качестве лидера и пробились в плей-офф турнира.

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