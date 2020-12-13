Германия

Роман Котляр рассказывает о причинах неудач дортмундского коллектива.

Боруссия крупно уступила Штутгарту на своем поле со счетом 1:5. Честно говоря, трудно припомнить, чтобы нечто подобное имело место быть. Пропускали три, пропускали даже четыре мяча, кстати, совсем недавно – в июне во встрече с Хоффенхаймом, когда Андрей Крамарич оформил покер. Но чтобы пять…

Однако нет ни малейшего смысла всерьез рассматривать игру со "швабами" исключительно под призмой итогового результата. Напротив, стоит использовать ее как лакмусовую бумажку, которая может помочь нам дать ответ на главный вопрос – так причина проблем кроется исключительно в персоне главного тренера, в игроках, руководстве или в чем-то другом?

Упрямый отказ от покупки второго форварда

Начнем с самого простого. В экономике есть такое понятие – монополизм. Монополия и здоровая конкуренция на рынке – вещи несовместимые. Зачастую "гонка вооружений" между конкурентами идет на пользу обеим сторонам. Это можно отлично спроецировать и на футбол. Достаточно вспомнить хотя бы не столь давнюю историю в Манчестер Сити, где для того, чтобы всегда поддерживать в боевом настроении и полной готовности основного нападающего Серхио Агуэро, а также иметь резервную опцию случись чего с аргентинцем, был куплен сильный конкурент – Габриэль Жезус. Навредило ли "горожанам" наличие в ростере сразу двух сильных нападающих – вопрос риторический.

Уже долгое время руководству "шмелей" проедают плешь болельщики клуба и эксперты, требующие подписания второго нападающего на замену то Пьер-Эмерику Обамеянгу, то Пако Алькасеру, то вот теперь Эрлингу Холланду. По сути, последний раз мы видели двух чистых форвардов на Сигнал Идуна Парк еще в период с 2015-2017 годов (именно эти временные рамки).

При Томасе Тухеле практически списанный в утиль после провального сезона 2014/15 колумбиец Адриан Рамос оказался невероятно хорош в роле "джокера", активно принося пользу выходами на замену либо ситуативными подменами Обамеянга. Достаточно показательной в этом плане была история с отстранением габонца от поединка с лиссабонским Спортингом в Лиге чемпионов 2016/17, где единственный и победный гол забил именно Рамос. С тех пор конкуренции на позиции девятки в Дортмунде не наблюдалось вовсе.

Совсем недавно Михаэль Цорк в одном из интервью сказал, что клуб не спешит покупать еще одного форварда дабы ускорить интеграцию в команду юного Юссуфы Моукоко, а также впоследствии сделать ставку на немецкого вундеркинда. Похвально, вот только Моукоко недавно только исполнилось 16, а уровень взрослого футбола он пока откровенно не тянет. К тому же в прессе активно мусолили информацию о том, что на Люсьена Фавра якобы оказывают давление сверху и заставляют предоставлять молодому бомбардиру больше игрового времени.

Не последнюю роль играет и низкая травматичность Эрлинга Холланда. Вот только норвежец выпал до января, а дальше что? Выпускать Юссуфу в старте слишком рано, а все эти танцы с бубном вокруг Марко Ройса и Юлиана Брандта в качестве "фальшивых девяток" (а ранее Марио Гетце) категорически не оправдывают себя.

Практически все топ-команды ныне располагают двумя форвардами в основной обойме, пусть и разной степени качества. В Барселоне — Гризманн и Брэйтуэйт, в Реале – Йович и Бензема, в Баварии – Левандовски и Шупо-Мотинг, в Ливерпуле – Жота и Фирмино, в Ювентусе – Мората, может сыграть в центре и Роналду, в ПСЖ – Мбаппе и Мойзе Кин.

А ведь не забываем и о плотном графике, повышающем риск получить повреждения у железобетонных игроков основного состава. Да просто банальной усталости.

Фавр – сильный специалист, но он не топ-тренер и это уже пора признать официально. Кроме того, нынешняя Боруссия попросту переросла своего тренера

Швейцарский наставник способен давать результат здесь и сейчас. Эта особенность неизменно шагала с ним на протяжении всей его тренерской карьеры. Боруссия не стала исключением из правил. Фавр принял кризисную команду, в предыдущем сезоне финишировавшую четвертой в Бундеслиге лишь благодаря лучшей разнице мячей, а в Лиге чемпионов набравшей только два очка в квартете с АПОЭЛОМ.

Заслуга коуча в том, что Дортмунд до последнего тура сражался за салатницу, безусловно, была очень велика, но не определяющая. Немаловажную роль сыграло и точечное, а главное, грамотное укрепление состава. Вряд ли швейцарец сумел добиться того же результата с теми же Нури Шахином и Гонсало Кастро. К тому же имело место быть еще и аномальное везение, как та же голевая феерия Пако Алькасера после выходов на замену.

Фавр блестяще работает с молодежью в Дортмунде, некоторые его тактические решения оказались весьма удачными, как, например, смена расстановки с 4-2-3-1 на 3-4-3, но хватало и неудач. Взять хотя бы свежий поединок со Штутгартом.

При счете 1:4 Фавр вместо того, чтобы освежить атаку и попытаться как-то спасти игру, совершает первую замену на 59 минуте, выпуская на поле Рейнира вместо Эмре Джана. Да и замена эта, скорее всего, была спровоцирована тем, что немец подсел на карточку еще в первом тайме, к тому же чуть ли не единственный по-настоящему сражался на поле, а, следовательно, рисковал нарваться на удаление.

То, что из себя представляет арендованный у мадридского Реала бразилец пока сказать сложно, но явно не то, чего ждут все, в том числе и он сам. Ладно, допустим, но что делает Фавр дальше. Снимает с игры провалившего игру Джуда Беллингема и выпускает Нико Шульца, проигнорировав Брандта и Моукоко, которые выйдут на замену лишь на 86 минуте. Да еще и Загаду поменяет Аканджи. Два защитника появляются на поле при разгромном счете не в пользу своей команды. Весьма странные, если не сказать похуже, принятые решения.

Да, Боруссия под руководством Фавра научилась играть с соперниками, которые обороняются низким блоком, в этом сезоне грамотно использует стандарты, а также больше всех в Бундеслиге владеет мячом. По идее, играя в доминирующий футбол. Вот только все эти позитивные моменты, увы, перекрываются негативными.

Не покидает ощущение, что Боруссия с ее нынешним довольно крепко сбитым составом попросту переросла своего наставника. Менталитет победителей – такая же эфемерная вещь, как и множество других существующих фикций. Он может элементарно выработаться при помощи работы над собой и увесистого психологического пинка.

Что, Бавария в период с 2010-2012 проигравшая два финала Лиги чемпионов, причем один из них на своем стадионе, вылетавшая в 1/8 финала главного еврокубка, дважды битая все той же Боруссией в гонке за титул, а также разгромлена в кубковом финале 2012 ею же, сломалась и начала постепенную деградацию? Отнюдь. Собрала волю в кулак, набралась спортивной злости и после сумела взять уже второй требл.

"Роттен" имеют мотивацию даже когда понятно, что им мало что светит. Так, просто выиграть для престижа и подпитки собственного эго. А Боруссия? После 0:1 от мюнхенцев весной этого года в полноги доигрывает концовку чемпионата, вымучивая победы над Гертой и Фортуной, без шансов влетая в одну калитку Майнцу и Хоффенхайму, а настраивается лишь на важнейший поединок с Лейпцигом, решающий судьбу второго места. Тренер-перфекционист точно не допустил бы подобного. Да и команда, которая всегда верит в свои силы и воспринимает временные неудачи именно как временные явно не будет играть вот так.

О чем говорить, если Боруссия, возглавляемая своим наставником, вывешивает белый флаг задолго до реального прекращения чемпионской гонки? Это пасхалка связанная с пресс-конференцией после проигранного Шальке дерби Рура в мае 2019. "Стал ли известен чемпион после сегодняшней игры? Думаю, да" – это прямая цитата Фавра. Любопытно, что Бавария умудрилась в последних турах сезона 18/19 дважды потерять очки с Нюрнбергом и Лейпцигом, а коуч "шмелей" продолжал менять мнение в зависимости от ситуации.

Интересно, что бы он сказал парням в раздевалке Ливерпуля после 0:3 на Камп Ноу? А что бы заявил Юрген Клопп, проиграй его команда со счетом 1:5 на своем поле одному из середняков АПЛ? А какие разговоры велись в стане ПСЖ перед выходом на изумрудный газон Олд Траффорд, где подопечных Томаса Тухеля ждал решающий бой за выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона? Вопросы без ответов, но я задал их не случайно. Не провести параллели с бывшими наставниками дортмундского клуба было бы настоящим кощунством.

Неуверенность работников клубной структуры проецируется и на игроков. Из тех, кто всегда готов отдать всего себя во благо результата можно выделить лишь Эмре Джана, Матса Хуммельса да временами Марко Ройса, Томаса Дилейни и Акселя Витселя. Да и они, похоже, успели немного захандрить в Дортмунде. Ну а молодежь, которая априори не способна давать результат в долгосрочной перспективе без грамотной синергии со старшими партнерами под боком, по сути, бросается на произвол судьбы и вынуждена пытаться брать вожжи в свои руки, как это сейчас делает Джованни Рейна.

Самое страшное, что подобная беспомощность как во встрече со Штутгартом, когда команда опускает руки, а также позволяет игрокам соперников совершать буллит через полполя на своего вратаря или расстреливать его в упор из штрафной, начинает понемногу принимать вид системной.

Осенью прошлого года Боруссия уже находилась в подобном положении. Тогда Люсьену Фавру удалось не позволить команде впасть в крутое пике, но даже если ситуация каким-то образом изменится к лучшему, а она по любому изменится, дни нынешнего наставника "шмелей" в клубе сочтены. Кандидатуры тех же Джесси Марша или Марко Розе, наставников, которые практически идеально сумеют адаптироваться в новой среде (все-таки атакующий футбол с постоянным прессингом далеко не чужд дортмундцам и отлично приживется на Сигнал Идуна Парк), могут стать некоей панацеей и подтолкнуть команду к качественному скачку в долгосрочной перспективе. Но это не точно.

Если Боруссия намерена всерьез войти в когорту суперклубов и таки установить дуумвират с Баварией в чемпионате Германии, то менять нужно многое. Рыба гниет с головы и об этом нужно не забывать. Команде нужен не просто тренер, а именно менеджер. Который будет иметь четкое видение ситуации, а не просто сыпать популистскими лозунгами, будет влиять на трансферную политику клуба и совершит еще одну революцию, как в свое время сделал некий небритый тренер в мешковатых штанах с бейсболкой "Pohler" на голове.

Роман Котляр, Football.ua