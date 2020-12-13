Германия

Завершился поединок 11-го тура чемпионата Германии.

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер обыграл Хоффенхайм (3:1).

Хозяева уже в первом тайме забили дважды. На четвертой минуте Бэйли счет открыл, а на 23-й забил свой второй мяч в игре.

Второй тайм начался с гола от Баумгартнера, которой сделал счет 2:1. Однако он продержался не долго. Через пять минут Виртц забил третий гол Байера, а Аларио на 90-й реализовал пенальти, 4:1.

Теперь "фармацевты" вышли на первое место в таблице чемпионата Германии, а Хоффенхайм расположился в середине таблице (12-е место).

Байер - Хоффенхайм 3:1

Голы: Бэйли, 4, 23, Виртц, 55, Аларио, 90+1 — Баумгартнер, 50

Байер: Градецки — Бендер (Вайзер, 75), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 66) — Баумгартлингер (Драгович, 83), Амири, Виртц, Шик (Аларио, 66), Бэйли (Бельараби, 75) — Диаби.

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Фогт, Нордтвейт, Сессеньон — Руди (Сков, 46), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 76), Гриллич, Крамарич (Акпогума, 76) — Бебу (Бельфодиль, 59).

Предупреждения: Диаби, Синкгравен, Гриллич, Пош, Амири, Фогт, Нортвейт.

Удаления: Гриллич, Пош.