Германия

Защитник РБ Лейпциг, вероятно, переберется в Мюнхен в летнее трансферное окно.

Защитник РБ Лейпциг Дайо Упамекано может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, Бавария является фаворитом в борьбе за 22-летнего француза. Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, об интересе которых к футболисту сообщалось ранее, уже не так сильно настроены на подписание защитника.

Учитывая тот факт, что защитники Джером Боатенг и Давид Алаба близки к уходу из клуба, Бавария, вероятно, приложит все усилия для подписания контракта с Упамекано.

В соглашении француза с Лейпцигом прописаны отступные в размере 42 миллионов евро. Этот пункт в контракте игрока начнет действовать в конце сезона-2020/21.