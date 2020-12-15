Германия

Мюнхенский клуб не будет доукомплектовывать состав.

Руководство мюнхенской Баварии не станет подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, боссы клуба не считают нужным доукомплектовывать состав ведь летом в команду пришли семь новых футболистов.

Также в клубе хотят обратить внимание на собственных воспитанников и на некоторых игроков из Баварии II.

Однако без потерь может не обойтись. Защитник мюнхенцев Давид Алаба зимой может перейти в мадридский Реал.

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