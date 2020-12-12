Испания

Игрок Баварии может продолжить карьеру в Мадриде.

Защитник Баварии Давид Алаба может перейти в мадридский Реал, сообщает Marca.

По информации источника, именно "сливочные" являются главными претендентами на подписание футболиста. Однако Реал не собирается совершать никаких действий для того, чтобы заполучить австрийца до Нового года.

Сообщается, что Алаба и его представители дали Баварии время до 1 декабря, чтобы согласовать финансовые детали возможного сотрудничества, а после того, как договориться с мюнхенцами не удалось, игрок окончательно решил покинуть команду.

Ранее появилась информация, что помимо Реала агент футболиста начал переговоры с Барселоной, Челси и ПСЖ. Также интерес к Алабе приписывали туринскому Ювентусу.