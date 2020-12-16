Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Боруссия Дортмунд отправилась в гости к Вердеру в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Этот матч стал для "шмелей" первым без Люсьена Фавра на посту главного тренера, но, несмотря на это, им удалось добыть непростую победу (2:1).

К финальному свистку все близилось к ничьей, однако на 79-й минуте Марко Ройс вывел Боруссию Д вперед и принес в ее копилку трудозатратные три очка. Сперва немец не сумел реализовать пенальти, но он оказался первым на добивании и все-таки отправил мяч в сетку ворот бременцев.

Смотрите видео голов и обзор матча Вердер — Боруссия Дортмунд:

Вердер — Боруссия Д 1:2

Голы: Мовальд, 28 — Геррейру, 12, Ройс, 79

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Топрак, Гросс, Фридль — Аугустинссон, Мовальд (Вольтемаде, 66), Эггештайн, Мбом, Осако (Эррас, 73) — Сарджент (Битенкур, 66).

Боруссия Д: Бюрки — Морей, Хуммельс, Аканджи, Геррейру — Витцель, Санчо, Рейна, Беллингем (Брандт, 73), Ройс — Мукоко (Джан, 80).

Предупреждения: Ройс, Гросс, Витцель.