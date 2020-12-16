Германия

Вашему вниманию видеообзор поединка Бундеслиги.

В поединке 12-го тура чемпионата Германии Боруссия М на последних минутах сумела вырвать ничью у Айнтрахта.

По итогам матча, Боруссия занимает восьмое место в турнирной таблице, а "орлы" идут на девятой позиции.

Айнтрахт — Боруссия М 3:3

Голы: Силва, 22,24, Баркок,32 - Штиндль, 14, 90, 90+5

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер — Костич, Роде, Соу, Баркок, Юнес (Кор, 71) — Андре Силва (Ильзанкер, 83).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Траоре, 82) — Штиндль, Крамер, Бенеш (Закария, 46), Вольф (Лазаро, 46), Плеа (Эмболо, 63) — Тюрам.

Предупреждения: Хасебе, Лайнер, Абраам, Кор, Закария, Роде, Эмболо.