Мюнхенцы добыли три трудных балла.
Роберт Левандовски, getty images
16 декабря 2020, 23:23
Бавария в поединке 12-го тура чемпионата Германии с трудом обыграла Вольфсбург благодаря дублю Левандовски.
Мюнхенцы пропустили первыми в дебюте встречи, но смогли перевернуть ход матча.
Бавария — Вольфсбурга 2:1
Голы: Левандовски, 45+1, 50 — Филипп, 5
Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Люка Эрнандес — Толиссо (Рока, 70), Мюллер — Гнабри (Мусиала, 70), Коман, Левандовски, Сане (Дуглас Коста, 90).
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Понграчич (Гилавоги, 79), Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 86) — Арнольд, Шлагер, Брекало (Жоао Виктор, 70), Филипп (Гинчек, 86) — Баку (Бялек, 70), Вегорст.
Предупреждения: Гнабри, Сане — Арнольд