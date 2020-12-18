Германия

Норвежец удостоился очередной престижной награды.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом Бундеслиги в ноябре, об этом сообщает официальный Twitter немецкого чемпионата.

20-летний норвежец оформил покер в ворота Герты (5:2) и отметился голом в ворота мюнхенской Баварии (2:3). В поединке 9-го тура чемпионата против Кельна Холанд не отметился результативными действиями.

Футболист забил 10 мячей и сделал 2 ассиста в 8 играх Бундеслиги. Сейчас Холанд травмирован, он должен восстановиться от повреждения в январе.

Напомним, что 15-го декабря 2020-го года Эрлинг Холанд получил приз Golden Boy-2020.