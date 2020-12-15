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Эрлинг Холанд получил приз Golden Boy-2020.

Нападающий Боруссии Д и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил награду лучшему молодому футболисту Европы, вручаемую итальянским изданием Tuttosport по итогам голосования, в котором Украину традиционно представляет Football.ua.

"Заслужить эту награду непросто, и я горжусь ею, – сказал Эрлинг во время торжественной церемонии в Турине. – Это отличная мотивация работать еще больше, чтобы добиваться новых вершин".

"Сейчас я стараюсь брать пример с Левандовски. Он один из лучших игроков в мире. Я мечтаю когда-нибудь добиться таких же ярких побед, как и он".

"Я очень благодарен моему агенту Мино Райоле, благодаря которому моя карьера так успешно развивается. Надеюсь что наше сотрудничество будет продолжаться".

"Сейчас я не думаю о смене клуба, я абсолютно счастлив в Дортмунде. Я слышал, что меня хотят видеть в Ювентусе, но сам я пока туда не собираюсь".

Насчет последней фразы Мино Райола сказал следующее: "С этими великими игроками никогда не знаешь, как повернется их карьера, поэтому не будем загадывать".

Ранее Мино Райола сравнил Холанда с молодым Златаном Ибрагимовичем.