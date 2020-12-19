Германия

Football.ua вспоминает славные страницы в истории клуба в честь дня его рождения.

19 декабря 1909 года группой энтузиастов, возглавляемой Францем Якоби, в баре "Zum Wildschütz " была создана дортмундская Боруссия. Летопись клуба полна выдающихся событий, но по такому случаю мы постарались выделить несколько ключевых, на наш взгляд, эпизодов в более чем столетней истории команды.

Первые победы в чемпионате Германии в 1956 и 1957 годах

Вторая мировая война весьма болезненно отразилась на немецких командах, что неудивительно. Немало игроков было отправлено на фронт, а многие коллективы либо и вовсе исчезли с футбольной карты, либо вынуждены были начинать свое развитие с нуля. Участь последних постигла и Боруссию.

Первым серьезным шагом к дальнейшему развитию и первым серьезным успехам стал приход Эрнста Куцорры на пост главного тренера, который вывел команду в чемпионат Вестфалии. Примечательно то, что Куцорра являлся и является до сих пор настоящей легендой злейшего врага "шмелей" — Шальке 04.

Два первых чемпионских титула (не стоит также забывать, что в те годы формат немецкого первенства был принципиально иным, а победитель определялся в финальном матче) были добыты уже при весьма подзабытом наставнике — Хельмуте Шнайдере. В финале 56-го года был повержен Карлсруэ 4:2, а в 57-ом — Гамбург 4:1. Оба этих финальных поединка примечательны еще и тем, что Боруссия сыграла одинаковым составом, чего ни до, ни после не удавалось сделать ни одной другой команде.



В то время в команде зажигала четверка Альфредов — Келбасса, Шмидт, Прайслер и Непекло, вошедшие в пантеон славы дортмундского клуба.

Гол Тимо Конетцки, который вошел в историю

В 1963 году состоялось знаменательное события для всего немецкого футбола. Немецкая Футбольная Ассоциация приняла решение о создании Бундеслиги (кстати, заседание было проведено именно в Дортмунде), а в 63-ом состоялся первый розыгрыш турнира. Первый гол в истории элитного дивизиона в ворота бременского Вердера был забит Тимо Конетцкой, выступавшего за "шмелей". В той встрече Боруссия уступила "музыкантам" 2:3.

Первая немецкая команда, выигравшая еврокубок

Возможно, на вопрос о том, какой клуб первым в немецкой истории сумел поднять над головой европейскую чашку, многие ответят: Бавария. И окажутся неправы. Первопроходцем стала именно дортмундская Боруссия, в 1966 году сумевшая взять Кубок обладателей кубков.

В финальном поединке с Ливерпулем "шмели" выступали в роли аутсайдера. "Красные" были однозначным фаворитом, а в полуфинале сумели выбить крепкий Селтик, который в будущем сезоне выиграет все возможные трофеи. Но дортмундцы сумели посрамить всех скептиков.



Обменявшись голами в середине второго тайма, Боруссия сумела дожать своего соперника в дополнительное время усилиями Райнхарда Либуды, бывшего и будущего игрока Шальке.

Лихие 90-ые

Последнее десятилетие прошлого века можно смело назвать самым хлебным периодом в клубной истории. После прихода в команду культового наставника Оттмара Хитцфельда, "черно-желтые" сумели дважды подряд стать лучшей командой Германии и, что самое главное, покорить главную вершину в европейском клубном футболе — победить в Лиге чемпионов.

В полуфинале "шмели" прошли Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона, а в решающим поединке на мюнхенском Олимпиаштадионе одолели туринский Ювентус с Зиданом, Дель Пьеро, Дешамом, Бокшичем, Вьери и другими. На дубль Карла-Хайнца Риддле "зебры" ответили роскошным голом пяткой в исполнении Алессандро Дель Пьеро, но вышедший в середине второго тайма Ларс Риккен первым же касанием установил окончательный счет в матче.

Символично то, что тот без преувеличения эпохальный триумф в ядовито-салатовой майке ковало несколько бывших игроков "старой синьоры" — Юрген Колер, Штефан Ройтер, Пауло Соуза и Андреас Меллер.



Вскоре после финала клуб покинул главный ремесленник в клубной летописи — Хитцфельд. Поговаривают, что по причине скандала со словившими звезду лидерами команды, но некоторые источники судачат о том, что швейцарец просто хотел отдохнуть после практически семи лет непрерывной работы.

В том же 1997-ом, к слову, был добыт и Межконтинентальный кубок.



Чемпионство-2002, и практически состоявшееся банкротство

В начале нового века Боруссия сумела взять еще один чемпионский титул во главе с легендой клуба и обладателем Золотого мяча-1996 — Маттиасом Заммером. Это произошло в том самом сезоне, когда леверкузенский Байер Клауса Топмеллера умудрился упустить на ленточке победы в чемпионате, кубке и Лиге чемпионов. В той же кампании Дортмунд дошел до финала Кубка УЕФА, в котором уступил роттердамскому Фейеноорду на его поле.



То был последний весомый успех команды на долгие годы. Тогдашнее руководство Боруссии во главе с одиозным Михаэлем Майером едва не довело клуб до ручки, принимая невнятные решения вроде выхода на биржу или создания собственного бренда спортивной амуниции Goool.de.

После смены власти в кабинетах Дортмунда и прихода нынешнего гендира — Ханса-Йоахима Ватцке, а также его активных и, во многом, решающих действий, удалось спасти команду от забвения.

Эра Юргена Клоппа, положившая начало новой успешной эпохе

В 2008 году порог клубного офиса переступил некто Юрген Клопп, экс-коуч Майнца, который принялся строить в Дортмунде новую клубную идентичность. Гегенпрессинг Клоппа породил новый тренд в современном футболе, а его Боруссия сумела дважды завоевать салатницу и единожды внутренний "дубль" без огромных денежных инвестиций в звездных игроков, добившись успеха за счет модели игры своего вечно небритого наставника, а также его, и не только, невероятной проницательности в трансферных вопросах.



В 2013 году дортмундцы еще и вышли во второй в своей истории финал Лиги чемпионов, где уступили мюнхенской Баварии.

Этот период положил начало возрождению команды и в финансовом аспекте, и в игровом.

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