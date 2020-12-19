Германия

Завершились поединки 13-го тура Бундеслиги.

Завершились поединки 13-го тура чемпионата Германии. Лейпциг в родных стенах не сумел обыграть Кельн.

Тем не менее, ничья позволила "быкам" подняться на вторую строчку в турнирной таблице, а "козлы" сохранили за собой 15-ю позицию.

Лейпциг — Кельн 0:0

Лейпциг: Гуляши — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Мукиеле, Адамс, Кампль (Борквоски, 81), Анхелиньо, Хайдара (Сорлот, 62), Сабитцер (Ольмо, 46) — Поульсен (Форсберг, 46)

Кельн: Хорн — Каттенбах, Борнов, Мере, Вольф (Шмитц, 85) — Тильман, Озджан, Шкири, Рексбешай, Дрекслер (Гектор, 72) — Дуда

Предупреждения: Хальстенберг

В параллельном поединке Хоффенхайм на выезде сумел добыть победу у Боруссии М, которая с 79-й минуты играла в меньшинстве.

Боруссия М — Хоффенхайм 1:2

Голы: Штиндль, 34 (с пенальти) — Крамарич, 75, Сессеньон, 86

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Лазаро — Херрманн (Вольф, 74), Крамер, Штиндль (Траоре, 88), Нойхаус (Закария, 83), Тюрам — Эмболо

Хоффенхайм: Бауманн — Сессеньон, Фогт, Нортвейд, Пош (Актогума, 79) — Баумгартнер, Гриллич (Адамян, 85), Крамарич, Гейгер (Руди, 46), Сков (Даббур, 71) — Белфодил (Бебу, 71)

Предупреждения: Гинтер — Гейгер, Пош, Руди

Удаление: Тюрам, 79