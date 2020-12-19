Германия

Франкфуртцы добыли победу в 13-м туре.

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги Аугсбург в домашних стенах уступил Айнтрахту (0:2).

Первый гол пришел лишь на 53-й минуте матча. Защитник хозяев Рафаэль Фрамбергер в одним из моментов сыграл неудачно, срезав мяч в свои ворота. На 87-й Айнтрахт забил второй гол. Его автор — Штефан Ильзанкер.

Аугсбург — Айнтрахт Ф 0:2

Голы: Фрамбергер (АГ), 53, Ильзанкер, 87

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Штробль, 78) — Калиджури, Рихтер, Хедира, Груэсо (Грегорич, 78), Финнбогасон — Нидерлехнер (Варгас, 66).

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм, Хасебе, Хинтереггер, Тута — Костич (Чендлер, 88), Роде (Ильзанкер, 70), Соу, Баркок (Хрустич, 76), Юнес (Дост, 77) — Андре Силва (Цубер, 77).

Предупреждения: Соу, Баркок, Роде, Хинтереггер, Калиджури.