Германия

Специалист зол на футболиста и не понимает его поступок.

Главный тренер Боруссии М Марко Розе после матча против Хоффенхайма извинился за поступок форварда "гладбахцев" Маркуса Тюрама.

Во время матча француз плюнул в лицо защитнику Хоффенхайма Штефану Пошу, за что получил красную карточку. Инцидент произошел при счете 1:1.

"Прошу прощения от лица всего клуба за этот инцидент. Поведение Тюрама неприемлемо, такому не место на футбольном поле. Парень потерял самообладание, это не вписывается ни в какие рамки", — цитирует Розе издание Welt.

Отметим, что в конечном итоге Боруссия проиграла "сине-белым" со счетом 1:2 и занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги с 18-ю очками.

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