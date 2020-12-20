Германия

Гол Йосипа Брекало нанес Штутгарту первое гостевое поражение в текущем сезоне.

Завершился поединок 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Вольфсбург принимал на своем поле Штутгарт.

"Волкам" удалось добыть минимальную победу по итогам встречи и поднять на четвертую строчку в турнирной таблице.

Главным героем встречи стал Йосип Брекало, который записал на свой счет единственный гол в этом матче.

Вольфсбург — Штутгарт 1:0

Гол: Брекало, 49

Вольфсбург: Кастельс – Баку (Жоау Виктор, 87), Лакруа, Понграчич (Брукс, 73), Отавио – Штеффен, Герхардт, Гилявоги, Брекало (Мбабу, 60) – Вегорст, Бялек (Гинчек, 73)

Штутгарт: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Калайджич, 73) – Соса (Кастро, 82), Дидави (Клемент, 81), Эндо, Мангаля, Вамангитука (Массимо, 61) – Гонсалес, Кулибали (Климович, 61)

Предупреждения: Штеффен, Герхардт – Гонсалес, Антон, Мангаля