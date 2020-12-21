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Поляк сравнил себя с нападающими Ювентуса и Барселоны.

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски поделился мнением об уровне игры нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также высказался о своем месте по отношению к ним.

"Месси и Роналду очень долго сидят за одним столом на самой вершине, вот что делает их уникальными, вот почему их нельзя ни с кем сравнивать.

Я не представляю себя рядом с ними. Но если вы поднимите цифры за этот год, даже за предыдущие, думаю, я довольно хорош по части выступлений и забитых голов.

Не будучи за одним столом с Месси и Роналду, думаю, я могу их пригласить поесть за моим столом", – сказал смеясь Левандовски для France Football.

Ранее польский форвард высказался о получении награды "Лучший футболист года" по версии FIFA.