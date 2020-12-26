Германия

Роман Котляр рассказывает об итогах прошедшего года в Германии.

2020 год близится к своему завершению. Совсем скоро мы вступим в новый, 2021 год, а пока предлагаем вам ознакомится с нашими итогами года в Бундеслиге, которые мы решили выполнить в виде номинаций. Благо, интересных событий в немецком чемпионате было в достатке.

Команда года: Бавария

У кого-то были сомнения? После назначения Ханси Флика главным тренером "Бавария" проиграла лишь трижды (!) в 37 матчах Бундеслиги в этом календарном году. Преодолела отметку в сотню забитых мячей в минувшем сезоне немецкого первенства, а в текущей кампании, на данный момент, на ее счету 39 голов (у ближайшего преследователя в лице леверкузенского Байера на 11 взятий ворот меньше).

Кроме того, "роттен" пропустили меньше всех в сезоне 2019/20, больше всех владели мячом, имели лучший показатель PPDA (интенсивности прессинга) наряду с Байером, и тд.

Вслед за очередной, уже восьмой по счету, салатницей, был выигран и национальный кубок, и Лига чемпионов, и несколько других трофеев.

Провал года: Шальке 04

Тут также без неожиданностей. Практически год без побед в чемпионате и сразу 20 поражений в 30 матчах в этом календарном году! Полнейшее фиаско.

Летом клуб продал или отдал в аренду нескольких важных футболистов – Уэстона Маккенни, Даниеля Калиджури, Александра Нюбеля, Себастьяна Руди, Гвидо Бургшталлера, заметно потеряв в качестве. Это является одной из главных причин провала "кобальтовых", но и не только.

То ли что-то неладно в руководстве клуба, то ли что-то окончательно сломалось в психологии еще в начале года, но ясно одно – увольнение Давида Вагнера произошло слишком поздно и серьезно повлияло на результаты команды уже в текущем сезоне. Вместо поиска новой кандидатуры минувшим летом, способной хотя бы провести с "кнаппен" внятную предсезонку, клубная верхушка вынуждена была в срочном порядке увольнять Вагнера и лихорадочно искать ему замену в разгар сезона и борьбы за выживание.

Будет невероятно интересно посмотреть, чем закончится эта эпопея и умудрится ли Шальке, располагающий одним из наибольших бюджетов в лиге, вылететь во второй дивизион.

Везунчики года: Вердер

Вердер является отличным примером проницательности и вознаградившегося терпения руководства, не ставшего рубить с плеча и увольнять Флориана Кохфельдта по ходу предыдущего сезона, а позволившего наставнику доработать с командой до конца. Да, бременцы были в шаге от вылета во вторую Бундеслигу, но чести ради стоит отметить, что им откровенно не везло по ходу кампании 2019/20. Во многих поединках "музыканты" не добирали очки, а по expected points набрали на 11 пунктов меньше, чем должны были! То есть, Вердер обязан был расположится аккурат в середине таблицы, но никак не в зоне переходных матчей!

Тем не менее, подопечным Кохфельдта удалось не повторить судьбу прошлогоднего Штутгарта и оказаться сильнее Хайденхайма по правилу выездного гола.

Разочарование года: Боруссия Дортмунд

После напряженной борьбы за титул в сезоне 2018/19 от Боруссии ждали как минимум такого же результата и в минувшей кампании. И Дортмунд вновь практически до последнего сражался с Баварией, однако домашнее поражение от "роттен" в 28 туре поставило крест на чемпионских амбициях "шмелей".

Несмотря на чуть ли не сильнейший состав в нынешнем веке, а также удачной смене формации на 3-4-3 по ходу сезона, команда Люсьена Фавра умудрялась терять очки на ровном месте. Для Боруссии было нормальным явлением добыть несколько уверенных побед кряду, а затем позволить сопернику в трех поединках подряд сравнивать счет в концовках, или гореть 0:3 после первого тайма абсолютно худшему коллективу чемпионата – Падерборну.

Несмотря на фантастический второй круг (спишем два поражения на финише от Майнца и Хоффенхайма на отсутствие мотивации, что тоже не есть хорошо), Дортмунд вновь не сумел подкрепить свой статус делом, а посему заслужил твердое место в главных разочарованиях года.

Кроме того, Боруссия неожиданно забуксовала в текущем сезоне, в следствии чего на плаху отправился Люсьен Фавр, а Эдин Терзич, пока что, не может вернуть игру команды на привычные рельсы.

Открытие года: Унион Берлин

Скромный берлинский Унион, в прошлом году впервые в своей истории пробившийся в элитный дивизион, абсолютно уверенно сумел сохранить прописку в первой Бундеслиге, заняв 11 строчку за спиной соперников по дерби из Герты лишь по причине худшей разницы забитых/пропущенных.

Зато на рождественскую паузу "железные" ушли на шестом месте, в трех очках от зоны Лиги чемпионов! Причем в последнем туре сумели добыть победу над Боруссией из Дортмунда – 2:1. Ложкой дегтя в бочке меда для Униона стал вылет в 1/16 кубка Германии от Падерборна, но, думаю, тот факт, что столичный коллектив теперь может сосредоточится исключительно на выступлениях в чемпионате, им даже на руку.

Ждем симпатичную команду Урса Фишера в еврокубках!

Прогресс года: Вольфсбург

Был невероятный соблазн отдать этот титул гладбахской Боруссии, вот только "жеребцы" уже как третий сезон идут планомерно вверх, да и в текущей кампании, пока, не демонстрируют того уровня, которых от них ждут. А вот Вольфсбург совсем недавно дважды был на волоске от сенсационного вылета во второй дивизион, а сейчас уверенно двигается к возвращению в Лигу чемпионов спустя пять лет.

Во многом это заслуга нынешнего наставника "волков" – Оливера Гласнера, создавшего крепкий и симпатичный ЛАСК из Глинца, а ныне успешно возглавляющего немецкий коллектив.

В прошлом сезоне "заводские" заняли лишь седьмое место в Бундеслиге, отдав шестое место Хоффенхайму на ленточке после двух поражений в трех последних матчах, и это больно аукнулось команде уже в текущей кампании. Пройдя черниговскую Десну, "волки" неожиданно вылетели от греческого АЕКа в квалификации Лиги Европы. Это притом, что в минувшем розыгрыше они дошли до четвертьфинала турнира.

Не занятость в еврокубках успешно отражается на результатах во внутреннем чемпионате, где Вольфсбург идет на четвертом месте, а проиграл в сезоне лишь однажды. Совсем недавно, Баварии. Так что, у "волков" есть все шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов по итогам текущего сезона, что станет несомненным успехом.

Неожиданность года: Байер

Первое поражение в чемпионате недавно потерпел и Байер, который попросту подарил Баварии три очка в минувшем туре.

Несмотря на это, "аптекари" видятся чуть ли не главным преследователем мюнхенского гранда на данный момент. Такие результаты удивительны еще и тем, что летом команду покинули Кай Хаверц и Кевин Фолланд.

В прошлом сезоне Байеру не хватило совсем немного для того, чтобы второй год кряду финишировать в зоне Лиги чемпионов, но сейчас "фармацевты" видятся реальным претендентом как минимум на второе место.

Не лишним будет вспомнить имя Петера Боша, с позором уволенного из Дортмунда три года назад, а ныне сколотившего весьма недурный коллектив в Леверкузене.

Игрок года: Роберт Левандовски (Бавария)

Комментарии излишни. Определенно, лучший футболист не то, что Бундеслиги, а всего мирового футбола. Если бы не сомнительное решение France Football, получившего бы золотой мяч.

Лучший молодой игрок и новичок года: Эрлинг Холланд (Боруссия Д)

Купленный у Зальцбурга зимой этого года, юный норвежец просто разорвал немецкий чемпионат, клепая голы будто на конвейере. Фанаты дортмундской Боруссии, наверняка, жалеют, что Холланд не играл в команде с начала минувшего сезона.

Теневые герои года: Тиаго Алькантара и Йоссуа Киммих (Бавария)

Несмотря на голевой вклад Роберта Левандовски, вряд ли кто-то будет спорить, что без Тиаго и Йоссуа Бавария сумела бы завоевать требл.

Испанец был лучшим в команде по игре под давлением, частенько просто не давая сопернику ни шанса отобрать мяч, а немец был одним из наиболее бьющих и креативных игроков "роттен". Чтобы понять насколько оба игрока были важны для Баварии в минувшем сезоне, достаточно привести статистику в Лиге чемпионов: оба стали лидерами по количеству передач среди всех (!) участников турнира, а Тиаго стал лидером по передачам в финальную треть.

Открытие года среди игроков: Анхелиньо (РБ Лейпциг)

Еще в прошлом году об этом футболисте знали лишь истинные поклонники Манчестер Сити или голландской Эредивизи. Недавно все активно обсуждали Анхелиньо в разрезе его конкуренции с Александром Зинченко на фланге обороны "горожан", а сейчас это один из лучших футболистов всего немецкого чемпионата, и, определенно, один из наиболее стремительно прогрессирующих игроков Европы.

Юлиан Нагельсман блестяще интегрировал в состав новичка "быков", а после ухода из команды Тимо Вернера и вовсе перевел испанца поближе к атаке, сделав его вингбеком, что блестяще сработало.

На данном отрезке сезона у Анхелиньо 8+6 по гол+пас во всех турнирах. Настоящая находка.

Тренер года: Ханс-Дитер Флик (Бавария)

Несмотря на весьма спорное решение от ФИФА вручить награду лучшего наставника Юргену Клоппу, Ханси Флик, без всяких сомнений, является лучшим тренером 2020 года.

Возглавив клуб вместо уволенного в ноябре прошлого года Нико Ковача, немецкий специалист выиграл все возможные трофеи в минувшем сезоне.

Роман Котляр, Football.ua