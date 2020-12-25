Германия

На канале турнира появилась подборка самых эффектных обманных маневров.

Официальный YouTube канал Бундеслиги опубликовал видео, в котором собрана нарезка лучших финтов 2020 года в турнире.

Туда попали финт Зидана от вингера Боруссии Д Юлиана Брандта, эластико от полузащитника Герты Доди Лукебакио, фантастический гол пяткой от Валентино Лазаро из Боруссии М и многое другое.

Отметим, что Бундеслига признала невероятный гол Лазаро лучшим в ноябре.

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