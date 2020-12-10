Немецкая лига по футболу подвела итоги минувшего месяца.
Валентино Лазаро, getty images
10 декабря 2020, 23:25
Бундеслига признала невероятный гол Лазаро в ворота Байера лучшим по итогам ноября.
Напомним, в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер дома переиграл Боруссию из Менхенгладбаха (4:3).
На 90+4 минуте полузащитник гостей Валентино Лазаро забил умопомрачительный мяч пяткой, который, к сожалению для его команды, лишь сократил отставание в счете.
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