Германия

Представляем вашему вниманию видео 10 лучших исполнений штрафных ударов игроками немецкой Бундеслиги в 2020 году.

Официальный YouTube канал Бундеслиги опубликовал видео, в котором собрана нарезка лучших штрафных ударов 2020 года в турнире.

Туда попали сразу два точных выстрела от полузащитника Вольфсбурга Александра Арнольда, а также два штрафных Марка Ута, который за год успел поиграть в Шальке и Кельне, и фантастический гол от защитника РБ Лейпциг Анхелиньо.

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