Германия

Завершился матч 14-го тура Бундеслиги.

В поединке 14-го тура чемпионата Германии Байер на выезде уступил Айнтрахту, упустив шанс вновь возглавить турнирную таблицу.

Примечательно, что осечкой леверкузенцев может воспользоваться Бавария. Если "красные" выиграют свой матч в текущем туре, то смогут оторваться на пять очков от второго места.

Айнтрахт - Байер 2:1

Голы: Юнес, 22, Тапсоба, 54 (автогол) — Амири, 10

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Дурм (Туре, 87), Соу, Хасебе, Костич, Юнес (Кор, 76), Камада (Баркок, 76) — Силва

Байер: Градецки — Вайзер (Демирбай, 68),Тапсоба, Та, Драгович — Амири, Баумгартлингер, Вирц (Аларио, 68) — Диаби (Бельараби, 68), Шик, Бэйли