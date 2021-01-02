Завершился матч 14-го тура Бундеслиги.
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02 января 2021, 18:23
В поединке 14-го тура чемпионата Германии Байер на выезде уступил Айнтрахту, упустив шанс вновь возглавить турнирную таблицу.
Примечательно, что осечкой леверкузенцев может воспользоваться Бавария. Если "красные" выиграют свой матч в текущем туре, то смогут оторваться на пять очков от второго места.
Айнтрахт - Байер 2:1
Голы: Юнес, 22, Тапсоба, 54 (автогол) — Амири, 10
Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — Дурм (Туре, 87), Соу, Хасебе, Костич, Юнес (Кор, 76), Камада (Баркок, 76) — Силва
Байер: Градецки — Вайзер (Демирбай, 68),Тапсоба, Та, Драгович — Амири, Баумгартлингер, Вирц (Аларио, 68) — Диаби (Бельараби, 68), Шик, Бэйли