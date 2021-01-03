Германия

Наставник рассказал о форме футболиста.

Главный тренер Боруссии Д Эдин Терзич высказал свое мнение о восстановлении после травмы нападающего Эрлинга Холанда.

"Холанд известен своей жаждой игр и забитых мячей. Это одно из его качеств. Мы видим это в каждом поединке.

Но мы должны быть осторожны и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно, когда он едва вернулся после травмы. Кроме того, мы спокойно хотим интегрировать его к матчам, но приятно видеть это желание, этот голод", — цитирует тренера Goal,

Ранее норвежский футболист рассказал, кто, по его мнению, были самыми сложными защитниками в его карьере.