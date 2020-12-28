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Норвежец играл против каждого из названных футболистов.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал, кого считает лучшими защитниками в мире.

– Кто был самым сильным соперником среди защитников, против которых вы играли, и почему?

– Я играл против множества сильных защитников. Я могу сказать, что в тройку лучших в мире входят Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали.

Все они хороши, сильные и умные защитники, – цитирует норвежца Verdens Gang.

Ранее Эрлинг Холанд рассказал о своих амбициях в стане "шмелей".