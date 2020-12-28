Норвежец играл против каждого из названных футболистов.
Эрлинг Холанд, Getty Images
28 декабря 2020, 23:53
Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал, кого считает лучшими защитниками в мире.
– Кто был самым сильным соперником среди защитников, против которых вы играли, и почему?
– Я играл против множества сильных защитников. Я могу сказать, что в тройку лучших в мире входят Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали.
Все они хороши, сильные и умные защитники, – цитирует норвежца Verdens Gang.
Ранее Эрлинг Холанд рассказал о своих амбициях в стане "шмелей".