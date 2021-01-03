Германия

"Красные" забили пять голов, уступая сопернику перед перерывом в два мяча.

Завершился поединок 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария принимала на своем поле Майнц.

Гости обыгрывали подопечных Ханси Флика по итогам первой половины встречи, однако удержать преимущество в два мяча им не удалось.

После перерыва "красные" забили в ворота Майнца пять голов, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы записать на свой счет очередные три очка.

Бавария — Майнц 5:2

Голы: Киммих, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовски, 76 (пен), 82 — Буркардт, 32, Хак, 44.

Бавария: Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.

Майнц: Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).

Предупреждения: Боатенг, Алаба - Боэтиюс.