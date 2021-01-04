Гендир Боруссии оптимистичен насчет будущего игрока.
Эрлинг Холанд, getty images
04 января 2021, 10:59
Генеральный директор Боруссии Д Ханц-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о дальнейшем пребывании Эрлинга Холанда в команде.
"Я не думаю, что он уйдет. Эрлинг и его агент Мино Райола знают, что у них есть в этом клубе. Я могу только посоветовать ему продолжать работать".
Холанд дал себе время, чтобы стать абсолютным игроком мирового класса в Дортмунде. Вы не сможете сделать это за год", — сказал Ватцке Kicker.
Ранее норвежский футболист заявил, что выступать за Боруссию — это было мечтой для него.