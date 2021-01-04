Германия

Гендир Боруссии оптимистичен насчет будущего игрока.

Генеральный директор Боруссии Д Ханц-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о дальнейшем пребывании Эрлинга Холанда в команде.

"Я не думаю, что он уйдет. Эрлинг и его агент Мино Райола знают, что у них есть в этом клубе. Я могу только посоветовать ему продолжать работать".

Холанд дал себе время, чтобы стать абсолютным игроком мирового класса в Дортмунде. Вы не сможете сделать это за год", — сказал Ватцке Kicker.

Ранее норвежский футболист заявил, что выступать за Боруссию — это было мечтой для него.