Германия

Форвард дортмундского ставит себе высокие цели в стане "шмелей".

Нападающий дортмундской Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал о своих амбициях.

"Моя самая большая мечта сейчас – добиться чего-нибудь с Боруссией, и именно над этим я работаю. Хочу принести этому клубу, этим фанатам, потому что все они этого заслуживают. Буду стараться сыграть максимально хорошо всякий раз.

Клуб заплатил за меня большую сумму, фанаты ожидают, что я буду выкладываться на сто процентов. Боруссия – большая мечта, ставшая явью, и ради успеха с ней я и работаю.

Мне всегда хочется забивать все больше и больше. Да, я забил четыре гола (Герте, прим.ред), но представьте, если б я забил шесть! Насколько круче это было бы? Вот чего я хочу", – приводит слова норвежца BVBbuzz со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что Холанд попал в сферу интересов Челси.