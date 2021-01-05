Германия

Мюнхенский клуб хочет усилить линию обороны.

Левый защитник Рединга Омар Ричардс может продолжить карьеру в мюнхенской Баварии.

22-летний англичанин, срок контракта которого истекает грядущим летом, привлек внимание мюнхенского клуба. Как сообщает The Telegraph, Бавария уже проинформировала Рединг о своем желании провести с Ричардсом переговоры.

Защитник проводит свой четвертый сезон во взрослом футболе. Он является воспитанником Рединга. В мюнхенском клубе считают, что он сможет адаптироваться к Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Давид Алаба близок к подписанию контракта с мадридским Реалом.