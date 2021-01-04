Испания

Австриец близок к подписанию контракта с мадридцами.

Реал опережает конкурентов в гонке за Давидом Алабой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что "Королевский клуб" ведет переговоры с агентом футболиста относительно перехода летом.

На австрийского игрока претендовали и другие клубы, но он выразил желание выступать именно за Реал.

28-летний Алаба, которого портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов, сыграл 404 матча за Баварию, забив 32 гола и отдав 49 голевых передач.

Напомним, что ранее из борьбы за австрийского универсала вышел Манчестер Юнайтед.