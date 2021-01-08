Германия

Нидерландец близок к переезду во Франкфурт.

Руководство Айнтрахта всерьез заинтересовано в аренде нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, сообщает Sky Germany.

По данным источника, нидерландский футболист дал свое предварительное согласие провести остаток сезона во Франкфурте и ждет завершения переговоров.

Напомним, Айнтрахт видит в Зикрзее замену Басу Досту, который перебрался в стан Брюгге.

В текущем сезоне нападающий вышел на поле в четырех поединках, не отличившись результативными действиями.