Нидерландец близок к переезду во Франкфурт.
Джошуа Зикрзее, getty images
08 января 2021, 01:24
Руководство Айнтрахта всерьез заинтересовано в аренде нападающего Баварии Джошуа Зиркзее, сообщает Sky Germany.
По данным источника, нидерландский футболист дал свое предварительное согласие провести остаток сезона во Франкфурте и ждет завершения переговоров.
Напомним, Айнтрахт видит в Зикрзее замену Басу Досту, который перебрался в стан Брюгге.
В текущем сезоне нападающий вышел на поле в четырех поединках, не отличившись результативными действиями.