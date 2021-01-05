Голландец может перебраться во франкфуртский клуб на вторую половину сезона.
Джошуа Зиркзее, Getty Images
05 января 2021, 09:59
Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее, вероятно, проведет вторую половину сезона в Айнтрахте на правах аренды.
Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, переговоры клуба из Франкфурта с мюнхенцами по 19-летнему игроку молодежной сборной Нидерландов находятся на продвинутой стадии.
Айнтрахт видит в голландце замену Басу Досту, перешедшему на прошлой неделе в Брюгге.