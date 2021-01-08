Германия

Наставник Боруссии М высказался о предстоящем матче чемпионата Германии против Баварии.

Бавария отправится в гости к Боруссии М в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги. Главный тренер "жеребят" Марко Розе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, заявив, что его команде под силу одержать победу над нынешним лидером турнирной таблицы.

"Бавария — лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах они и пропускали довольно много. Всем известно, что Бавария играет с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть свое доминирование при владении мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля".

"Мы должны последовательно и эффективно использовать моменты, которые удастся создать. Должны найти правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы способны зацепиться за очки. Если у нас день сложится, то мы можем сделать Баварии больно и одержать победу", — приводит слова Розе официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Боруссия М — Бавария состоится сегодня, восьмого января, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.