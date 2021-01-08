Германия

Наставник Байера поделился мнением о прошедшем трансфере.

Главный тренер Байера Петер Бош высказал свое мнение о пребывании полузащитника Донни ван де Беека в Манчестер Юнайтед.

"У некоторых игроков на адаптацию уходит больше времени, такое случается во всех лигах. Я задаюсь вопросом о том, почему Манчестер Юнайтед купил его. У них уже есть лучший игрок АПЛ на этой позиции – Бруну Фернандеш. В их полузащите нет места для еще одной десятки.

Донни может действовать как шестой номер, но тогда игроки должны располагаться компактно. Если появляются большие пространства, то это не его игра, – цитирует Боша The Athletic.

Ранее наставник Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что хавбек в будущем получит свой шанс.