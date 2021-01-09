Германия

"Горняки" впервые победили в матче чемпионата Германии с 17 января 2020 года.

В поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги Шальке принимал на своем поле Хоффенхайм.

Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблице и ведут борьбу за выживание, но конкурентного противостояния на поле мы не увидели.

"Горняки" добыли разгромную победу над соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Стоит отметить, что для Шальке эта победа стала первой с 17 января 2020 года в матчах чемпионата Германии, благодаря чему ему удалось прервать свою неудачную серию из 30-ти поединков кряду.

Шальке — Хоффенхайм 4:0

Голы: Гоппе, 42, 57, 63, Харит, 79

Шальке: Фэрманн, Беккер, Настасич, Кабак, Колашинац, Шопф (Раман, 68), Стамбули, Харит (Кутуджу, 88), Сердар, Ут (Очипка, 73), Гоппе (Тиау, 88).

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Пош, Богарде, Гачинович, Йон, Самассеку (Адамс, 61), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 61), Крамарич, Бебу.