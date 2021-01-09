Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют РБ Лейпциг и дортмундская Боруссия Д.

У РБ Лейпциг есть прекрасная возможность вновь подняться на вершину турнирной таблицы, но для этого "Красным быкам" необходимо на своем поле обыграть дортмундскую Боруссию во втором поединке с громкой вывеской в рамках пятнадцатого тура.

Юлиан Нагельсманн, по сравнению с игрой против Штутгарта (1:0), сделал лишь одну замену, выпустив на поле с первых минут Дани Ольмо вместо Кевина Кампля. В то же самое время, Эдин Терзич ограничился все тем же набором футболистов, которые успешно провели прошлую игру против Вольфсбурга (2:0).

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Халстенберг — Адамс, Айдара, Забитцер, Анхелиньо — Ольмо, Форсберг — Поульсен.

Запасные: Мартинес, Хван Чи Чан, Клостерманн, Серлот, Самарджич, Мукиэле, Борковски, Мартель, Вош.



Боруссия Д: Бюрки — Менье, Хуммельс, Аканжи, Геррейру — Витсель, Дилейни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд.

Запасные: Унбехаун, Морей, Загаду, Шульц, Мукоко, Брандт, Джан, Пищек, Тиггес.



Матч РБ Лейпциг — Боруссия Д начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.