Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Боруссия Дортмунд одержала победу над РБ Лейпцигом в поединке 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Команды провели безрезультативный первый тайм, однако после перерыва "шмели" отправили в ворота соперника три мяча — гол Джейдона Санчо и дубль Эрлинга Холанда.

Тем не менее, Лейпциг не позволил Боруссии покинуть поле без пропущенного мяча, когда на 90-й минуте Серлот записал на свой счет гол "престижа".

Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Боруссия Д:





РБ Лейпциг — Боруссия Д 1:3

Голы: Серлот, 90 — Санчо, 54, Холанд, 71, 84

РБ Лейпциг: Гулачи — Халстенберг, Орбан, Упамекано, Анхелиньо — Айдара, Адамс, Забитцер (Клостерманн, 62), Ольмо — Форсберг (Серлот, 61), Поульсен (Самарджич, 88).



Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Витсель (Джан, 30), Дилейни (Загаду, 70) — Санчо (Тиггес, 88), Ройс (Брандт, 85), Рейна — Холанд.



Предупреждения: Дилейни, Аканжи.