В 15-м туре чемпионата Германии Герта неудачно съездила в Билефельд.
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10 января 2021, 21:07
В матче 15-го тура Бундеслиги Арминия, находившаяся на 16-м месте, одержала минимальную победу над Гертой и опередила в турнирной таблице Кельн.
Единственный мяч на 64-й минуте забил Ябо, и после этого гости больше заботились о сохранении результата, в чем и преуспели.
Арминия — Герта 1:0
Гол: Ябо, 64.
Арминия: Ортега — Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен (Лукоки, 76) — Доан (Суку, 90+4), Кунце, Хартель (Майер, 90+4), Ябо (Гебауэр, 87) — Кордова (Шипплок, 76), Клос.
Герта: Шволов — Пекарик (Зеефейк, 72), Штарк, Альдерет, Платтенхардт (Нгакамп, 46; Пьонтек, 64) — Дарида (Нетц, 72), Тусар, Гендузи — Лукебакио, Кордоба, Миттельштедт.
Предупреждения: Лаурсен — Пекарик