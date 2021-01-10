В матче 15-го тура Бундеслиги Арминия, находившаяся на 16-м месте, одержала минимальную победу над Гертой и опередила в турнирной таблице Кельн.

Единственный мяч на 64-й минуте забил Ябо, и после этого гости больше заботились о сохранении результата, в чем и преуспели.

Арминия — Герта 1:0

Гол: Ябо, 64.

Арминия: Ортега — Брюннер, Пипер, Нильссон, Лаурсен (Лукоки, 76) — Доан (Суку, 90+4), Кунце, Хартель (Майер, 90+4), Ябо (Гебауэр, 87) — Кордова (Шипплок, 76), Клос.

Герта: Шволов — Пекарик (Зеефейк, 72), Штарк, Альдерет, Платтенхардт (Нгакамп, 46; Пьонтек, 64) — Дарида (Нетц, 72), Тусар, Гендузи — Лукебакио, Кордоба, Миттельштедт.

Предупреждения: Лаурсен — Пекарик